Власти Сирии пообещали не допустить гражданской войны в стране

Новые власти Сирии не позволят втянуть страну в гражданскую войну. Об этом заявил президент арабской республики на переходный период Ахмед аш-Шараа в видеообращении к нации, сообщает в воскресенье, 9 марта, .
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