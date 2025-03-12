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Медицинская Россия

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Свежие комментарии

  • Павел К
    Баб надо заставлять рожать. В стране и так людей не хватает. Но и на воспитание детей власть должна направить все силы.В Иркутске женщин...

Голикова назвала вопросы о планах по рождению детей при найме на работу женщин недопустимыми

«К сожалению, сегодня первым требованием или претензией к женщине, которая приходит на работу, становится — а вы не собираетесь в ближайшее время заводить детей? К сожалению, практически все кадровые службы предприятий задают этот вопрос, когда женщина приходит на работу, это недопустимая ситуация», — цитирует вице-премьера Татьяну Голикову ТАСС.

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