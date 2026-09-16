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USA Today: ФРС США повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов

USA Today: ФРС США повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов

ФРС США повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов — до 3,75-4%, это первое повышение с июля 2023 года.

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