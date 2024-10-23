Парламент Армении ратифицировал положения о делимитации границы с Азербайджаном

Facebook*/Nikol Pashinyan Национальное собрание Армении ратифицировало положение о совместной деятельности комиссий по делимитации границы с Азербайджаном, сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера парламента Алена Симоняна.
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