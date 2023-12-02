Cybertruck готов. Его действительно отправят заказчикам

Cybertruck Tesla наконец-то отправится покупателямСпустя почти пять лет после анонса компания Tesla Элона Маска начала доставку долгожданного Cybertruck первым покупателям, оформившим предварительный заказ.
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