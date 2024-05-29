В ОП РФ объяснили, как поправки в НДФЛ уравняют социальное неравенство

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко Председатель Комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова в беседе с РЕН ТВ заявила, что поправки в налоговой системе, затрагивающие НДФЛ, помогут уровнять социальное неравенство в России.
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