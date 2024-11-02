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Военный эксперт Репке: Бригады ВСУ истощены и нуждаются в замене

Военный эксперт Репке: Бригады ВСУ истощены и нуждаются в замене

Военный эксперт из Федеративной Республики Германия Юлиан Репке, ссылаясь на военнослужащих ВС киевского режима, проинформировал о том, что большая часть находящихся на линии боевого соприкосновения бригадных формирований страдает от сильного истощения.

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