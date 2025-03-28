"Скелет в шкафу": в "домике на дереве" нашли останки сына американского волынщика

Родственники считают, что парень сбежал из дома и побоялся показываться отцу на глаза.В США рядом с домом 74-летнего волынщика Генри Франца-младшего нашли останки его сына, который исчез четыре года назад.
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