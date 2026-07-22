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Экономика Украины и война: управление страной под бомбёжками, кризисы в металлургии и легпроме

Экономика Украины и война: управление страной под бомбёжками, кризисы в металлургии и легпроме

Главной темой недели можно по праву назвать ужесточение ударов по украинской инфраструктуре со стороны России: летит часто, системно — неделями — бьёт больно, внося разлад в и без того с трудом функционирующие отрасли экономики .

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