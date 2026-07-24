Пассажира с ножом и наручниками задержали в метро Алматы

В Алматы на станции метро «Райымбек» при досмотре багажа пассажира обнаружили нож и наручники. Подозрительные предметы выявили сотрудники полиции на метрополитене совместно со службой транспортной безопасности с помощью рентгенотелевизионной установки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии