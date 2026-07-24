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Пассажира с ножом и наручниками задержали в метро Алматы

Пассажира с ножом и наручниками задержали в метро Алматы

В Алматы на станции метро «Райымбек» при досмотре багажа пассажира обнаружили нож и наручники. Подозрительные предметы выявили сотрудники полиции на метрополитене совместно со службой транспортной безопасности с помощью рентгенотелевизионной установки.

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