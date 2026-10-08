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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михайлов о том, может ли Кузнецов вернуться в КХЛ: «Не знаю, что произошло с ним. Из-за семейных обстоятельств пошел на разрыв контракта с «Сибирью» Что будет дальше – зависит только от Евгения»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о будущем форварда Евгения Кузнецова . Ранее « Сибирь » расторгла контракт с Кузнецовым.

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