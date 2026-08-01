Кремль не получал запроса от США на организацию телефонного разговора Путина и Трампа

По всей видимости, звонок из Белого дома последует после окончания встречи Трампа с Зеленским. Российская сторона пока не получала запроса от США на организацию телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.
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