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Суть Событий

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Кремль не получал запроса от США на организацию телефонного разговора Путина и Трампа

Кремль не получал запроса от США на организацию телефонного разговора Путина и Трампа

По всей видимости, звонок из Белого дома последует после окончания встречи Трампа с Зеленским. Российская сторона пока не получала запроса от США на организацию телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

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