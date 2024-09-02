Директора ангарской компании приговорили к обязательным работам за долги на 8 млн рублей

Ангарский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении исполнительного директора транспортной организации за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, сообщили в пресс-службе суда.
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