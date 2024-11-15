Губернатор Василий Анохин подписал соглашение о сотрудничестве с главой Московской железной дороги

Губернатор Смоленской области: «Продолжим совместную работу по ремонту вокзалов и благоустройству прилегающих к ним территорий, развитию пригородного сообщения, в том числе и с городами Беларуси» Губернатор Смоленской области Василий Анохин подписал соглашение о сотрудничестве с начальником Московской железной дороги Валерием Танаевым.
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