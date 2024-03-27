В Барнауле на главном проспекте появятся новые "умные" светофоры. Где конкретно

На подключение светофоров к интеллектуальной транспортной системе из федерального бюджета выделено 42 млн рублей В Барнауле в 2024 году на проспекте Ленина обновят 12 светофорных объектов в рамках создания интеллектуальной транспортной системы, сообщает мэрия.