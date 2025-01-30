Посол Ерхов заявил о проблемах в работе российских банковских карт в Турции

Санкции вызвали трудности с использованием российских банковских карт в Турции. Посол России в Турции Алексей Ерхов в интервью РИА Новости отметил, что россиянам, собирающимся в поездки в эту страну, следует заранее решить вопросы с оплатой.
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