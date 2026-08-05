Нижегородские общественники и сотрудники полиции провели «Зарядку со стражем порядка» в детском лагере «Чайка»

Спортивное мероприятие, ставшее настоящим праздником спорта и здорового образа жизни для 200 ребят, отдыхающих в детском оздоровительно-образовательном лагере «Чайка», в числе которых есть и активисты регионального отделения движения детей и молодежи «Движение первых», состоялось в рамках Всероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем порядка».