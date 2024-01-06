Святки 2024: традиции, гадания и приметы на каждый день с 6 по 18 января Елена ГалицкаяС наступлением нового года в России многие ждут святок, 12 дней народных гуляний и традиций, которые длятся с 6 по 18 января.
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