Российский биолог открыл новый род растений во Вьетнаме

Международная группа ученых при участии сотрудника биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова провела исследование и описала новый вид растений под названием Heliacria maritima из семейства губоцветные.
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