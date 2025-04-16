Россиян предложили наказывать за покупку знаков, похожих на госнаграды

Реальные награды теряют ценность из-за фальшивок, убежден автор законопроекта В Госдуму внесут межфракционный законопроект, предлагающий ужесточить ответственность за изготовление, продажу и покупку знаков, похожих на государственные награды РФ, СССР и РСФСР.
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