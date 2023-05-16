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Воздушная тревога в ночь на вторник была объявлена на всей территории Украины

Воздушная тревога в ночь на вторник была объявлена на всей территории Украины

Воздушная тревога в ночь на вторник, 16 мая, была объявлена на всей территории Украины. Сигнал тревоги сначала прозвучал в Киеве и областях Украины, кроме Харьковской и Сумской.

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