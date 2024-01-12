В России разработали прибор для ориентации слепых по звуку

Научные сотрудники Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета им. В.И. Ленина (СПбГЭТУ) «ЛЭТИ» ведут работу по созданию устройства для ориентации незрячих в незнакомом пространстве.
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