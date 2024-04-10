Fitch понизило прогноз по рейтингу Китая до «негативного» из-за рисков экономики

Международное рейтинговое агентство Fitch пересмотрело прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу Китая в иностранной валюте со «стабильного» на «негативный», обращая внимание на увеличившиеся бюджетные риски на фоне того, как экономика КНР сталкивается с возрастающей неопределенностью в своем переходе к новой модели роста.
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