Fitch понизило прогноз по рейтингу Китая до «негативного» из-за рисков экономики

Международное рейтинговое агентство Fitch пересмотрело прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу Китая в иностранной валюте со «стабильного» на «негативный», обращая внимание на увеличившиеся бюджетные риски на фоне того, как экономика КНР сталкивается с возрастающей неопределенностью в своем переходе к новой модели роста.