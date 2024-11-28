Киевский режим начал информационную компанию по дискредитации ВС России, чтобы предотвратить массовую сдачу в плен солдат ВСУ, сообщает Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источник в Офисе президента Украины.
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