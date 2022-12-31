Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

94 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...

Ханс-Дитер Флик: «Никогда не было игрока лучше Пеле. Он был и остается королем футбола»

Ханс-Дитер Флик: «Никогда не было игрока лучше Пеле. Он был и остается королем футбола»

Ханс-Дитер Флик считает Пеле лучшим футболистом в истории. «Никогда не было игрока лучшего Пеле. Для меня он был и остается королем футбола.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх