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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Постекоглу о «Тоттенхэме»: «Мы не проводили матчей и не проиграли? Неделя была славной!»

- Пожалуй, это была одна из ваших лучших недель в сезоне, поскольку у вас был шанс… [перевести дух] – Поскольку мы не проводили матчей? И мы не проиграли? Да, можно сказать, что неделя была славной! – сказал тренер «Тоттенхэма».

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