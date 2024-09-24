В Хабаровском районе в рамках 3 этапа операции «Мак-2024» выявлено более 1900 кустов дикорастущей конопли

В рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2024» оперативными сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков, участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Хабаровскому району совместно с представителями администрации выявлено два очага произрастания дикорастущей конопли.