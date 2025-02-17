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Китай

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Бывшему зампредседателя народного правительства ГЧАР предъявлено обвинение в получении взяток

Пекин, 16 февраля /Синьхуа/ -- Верховная народная прокуратура /ВНП/ КНР в воскресенье сообщила о предъявлении обвинения Цинь Жупэю, бывшему заместителю председателя народного правительства Гуанси-Чжуанского автономного района /ГЧАР, Южный Китай/ по подозрению в получении взяток.

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