ЯНВАРЬ 1944-ГО: КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКОВСКИЙ КОТЁЛ ДЛЯ ГИТЛЕРОВЦЕВ

Нил КОЛЬЦОВ В январе 1944 года наступление двух Украинских фронтов на разных участках фронта (1-й Украинский под командованием генерала Николая Фёдоровича Ватутина освобождал Житомир и Бердичев, а 2-й Украинский Ивана Степановича Конева – Кировоград) привело к глубокому прорыву немецких позиций.