Исландцы отвергли идею возобновить переговоры о членстве в ЕС: 52,8% "против"

Большинство жителей Исландии отвергли идею возобновить переговоры о вступлении в Евросоюз. Голоса разделились примерно поровну, но противников оказалось на 5,6% больше: 52,8% (118 040 человек) против 47,2% (105 399 человек), передает национальный вещатель RÚV по итогам референдума 29 августа.