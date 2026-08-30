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Исландцы отвергли идею возобновить переговоры о членстве в ЕС: 52,8% "против"

Исландцы отвергли идею возобновить переговоры о членстве в ЕС: 52,8% "против"

Большинство жителей Исландии отвергли идею возобновить переговоры о вступлении в Евросоюз. Голоса разделились примерно поровну, но противников оказалось на 5,6% больше: 52,8% (118 040 человек) против 47,2% (105 399 человек), передает национальный вещатель RÚV по итогам референдума 29 августа.

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