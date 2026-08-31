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Царьград

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САП требует ареста 150 млн гривен залога за Галущенко

САП требует ареста 150 млн гривен залога за Галущенко

САП Украины запросила арест 150 млн гривен залога за экс-министра Галущенко. НАБУ связало залог с офисом Зеленского и коррупционной схемой "Миндичгейт".

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