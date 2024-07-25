Сежурне: Франция надеется на гарантии для ЕС при урегулировании на Украине

Руководитель французского внешнеполитического ведомства Стефан Сежурне проинформировал о том, что завершение бушующего на украинской территории противостояния, как ожидают в Европейском Союзе, должно привести к возникновению гарантий для входящих в его состав держав.
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