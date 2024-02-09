Президент: Россия на данный момент не достигла всех целей СВО

Россия пока не достигла целей спецоперации, потому что одна из них — это денацификация. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, его текст 9 февраля опубликован на сайте Кремля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии