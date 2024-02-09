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Президент: Россия на данный момент не достигла всех целей СВО

Президент: Россия на данный момент не достигла всех целей СВО

Россия пока не достигла целей спецоперации, потому что одна из них — это денацификация. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, его текст 9 февраля опубликован на сайте Кремля.

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