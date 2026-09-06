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ИА Регнум

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Трамп объявил Луну территорией США

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Луна принадлежит США. Соответствующее заявление глава Белого дома делал в соцсети Truth Social.

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