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Театр абсурда

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Макрон на встречу с председателем КНР привёл Урсулу фон дер Ляйен, принявшись вместе с ней убеждать Си Цзиньпина в необходимости повлиять на Россию

Макрон на встречу с председателем КНР привёл Урсулу фон дер Ляйен, принявшись вместе с ней убеждать Си Цзиньпина в необходимости повлиять на Россию

Стало известно о том, что на встречу с прибывшим в Париж председателем КНР Эммануэль Макрон привёл и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

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