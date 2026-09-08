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Царьград

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Оксфордский музей вернет останки 39 человек народу нага Индии

Оксфордский музей вернет останки 39 человек народу нага Индии

Музей Питт-Риверс Оксфордского университета 7 сентября объявил о возвращении останков 39 представителей народа нага в Индию, изъятых во время британской колонизации.

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