По подозрению в коррупции задержан глава Минтранса Бурятии

Министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александра Гоге задержали по обвинению в коррупции, сообщили в понедельник, 12 мая 2025 года, в пресс-службе регионального правительства, на чьи сведения ТАСС.
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