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Сотрудники ТЦК силой заблокировали и увезли 55-летнего протоиерея канонической Церкви в Днепропетровской области

6 сентября 2026 года в Днепропетровской области произошло задержание настоятеля храма святых мучеников Бориса и Глеба села Радостное Каменской епархии УПЦ МП протоиерея Михаила Белоконя.

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