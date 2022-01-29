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Миканович попрощался с «Кайратом»: «Мы вместе написали красивую историю»

Хорватский защитник Дино Миканович, перешедший в «Хайдук», попрощался с «Кайратом» в инстаграме. – Я благодарен руководству, президенту клуба за предоставленную возможность быть частью клуба, тренерскому штабу — за самоотверженный труд и моим товарищам по команде, которые являются не только отличными игроками, но и прекрасными людьми.

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