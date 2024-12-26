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Специалист по АПЛ Елагин дал прогноз на «Ливерпуль» — «Лестер»: «Вратарь гостей Хермансен вряд ли восстановится»

Специалист по АПЛ Елагин дал прогноз на «Ливерпуль» — «Лестер»: «Вратарь гостей Хермансен вряд ли восстановится»

Известный комментатор Александр Елагин, специализирующийся на АПЛ, дал прогноз на игру чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Лестер»Известный комментатор Александр Елагин, специализирующийся на АПЛ, дал прогноз на игру чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Лестер»Прогноз: победа «Ливерпуля» с форой -3, коэффициент — 2.

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