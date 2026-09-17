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Аргументы и Факты

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На военном полигоне в Швеции прогремел взрыв, пострадали семь человек

На военном полигоне в Швеции прогремел взрыв, пострадали семь человек

В шведском Карлсборге на полигоне произошёл взрыв, семеро военнослужащих были госпитализированы, пятеро из них находятся в реанимации, сообщает телеканал SVT.

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