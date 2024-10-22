На маркетплейсах могут отменить правило молчаливого согласия продавца

Селлеры говорят, что очень давно ждали этого и горячо приветствуют такую инициативу. Маркетплейсы, соответственно, противМинэкономразвития хочет запретить маркетплейсам делать скидки на товары продавцов без учета мнения самих селлеров.
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