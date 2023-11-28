Путин принял участие в запуске детских поликлиник в Волжском и Севастополе 

ВОЛГОГРАД, 28 ноября, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин поучаствовал в формате ВКС в открытии нескольких детских поликлиник в регионах России, в том числе в Севастополе и Волжском Волгоградской области.
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