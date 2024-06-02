космос – это удел все-таки развитых стран А казахстан потихоньку деградирует, откатывается в средние века и, похоже, последние его шаги в этом направлении ещё не скоро. Так что причитать на эту тему явно бесполезно, лучше отрубить гниль и двигать выздоровление другим путём.

Компанцев Сергей

На Марсе станут яблони цвести, на Байконуре – лишь овец пасти.. от меня зависело а скоро будет казахам отрезать все и транзит тоже 150 милионов тон золота в год за транзит по територии и воздушное пространство , выбросы то с самолетов есть и газ и элекроэнегрию отрежу пока казахи не выплатят долг , ссср весь за них то я платил не лично но не получал а западу выплачивали.. факт