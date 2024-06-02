БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Компанцев Сергей
    На Марсе станут яблони цвести, на Байконуре – лишь овец пасти.. от меня зависело а скоро будет казахам отрезать все и...На Марсе станут я...

На Марсе станут яблони цвести, на Байконуре – лишь овец пасти

На Марсе станут яблони цвести, на Байконуре – лишь овец пасти

Знаете, больная тема. Мой дед строил этот космодром, так получилось в его жизни, хороший инженер – он и в казахстанской степи инженер.

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Комментарии
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v
viach
космос – это удел все-таки развитых стран    А казахстан потихоньку деградирует, откатывается в средние века и, похоже, последние его шаги в этом направлении ещё не скоро.  Так что причитать на эту тему явно бесполезно, лучше отрубить гниль и двигать выздоровление другим путём.
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2 час.
Компанцев Сергей
На Марсе станут яблони цвести, на Байконуре – лишь овец пасти.. от меня зависело а скоро будет казахам отрезать все и транзит тоже 150 милионов тон золота в год за транзит по територии и воздушное пространство , выбросы то с самолетов есть и газ и элекроэнегрию отрежу пока казахи не выплатят долг , ссср весь за них то я платил не лично но не получал а западу выплачивали.. факт
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2 час.
ВМ
Владимир Моргунов
ВСЯ ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНОГО ПРОЕКТА, СВЯЗАННОГО С ВКС, ПРОСТО ОБЯЗАНА БЫТЬ В РОССИИ !!
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1 час.

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