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Газета.ру

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Боец Царукян набрал почти 10 кг между взвешиванием и боем на UFC 331

Боец Царукян набрал почти 10 кг между взвешиванием и боем на UFC 331

Второй номер рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Арман Царукян между взвешиванием и боем на турнире промоушена под номером 331 набрал 21 фунт или 9,5 кг (13% собственной массы).

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