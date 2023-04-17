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Картошка попрет как "бешенная": 2 секрета огромного урожая

Картошка попрет как "бешенная": 2 секрета огромного урожая

Пока на дачных участках есть картофель, голод нам точно не грозит. Его любят и взрослые, и дети, а по количеству блюд, которые из него можно приготовить, картофель является однозначным мировым лидером.

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