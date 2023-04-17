Картошка попрет как "бешенная": 2 секрета огромного урожая

Пока на дачных участках есть картофель, голод нам точно не грозит. Его любят и взрослые, и дети, а по количеству блюд, которые из него можно приготовить, картофель является однозначным мировым лидером.
Популярные статьи
- В Санкт-Петербурге состоялась церемония спуска на воду новейшего корабля противоминной обороны «Лев Чернавин»
- В Заполярье открыли мемориал воинам-танкистам Северного флота
- Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 14 апреля 2023 г.)
Свежие комментарии