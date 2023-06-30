Харрисон Барнс продлит контракт с «Сакраменто»

Форвард Харрисон Барнс продолжит выступления за «Сакраменто». Как пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски со ссылкой на его агента, игрок согласился продлить соглашение с «Кингс» еще на три года (он получит 54 миллиона долларов).