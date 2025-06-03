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Мостовой оценил возможное совмещение Карпиным должностей в клубе и сборной

Мостовой оценил возможное совмещение Карпиным должностей в клубе и сборной

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил возможное совмещение Валерием Карпиным тренерских должностей в клубе и национальной команде.

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