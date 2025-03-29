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Путин всё ещё пытается спасти Украину

Путин всё ещё пытается спасти Украину

  В Европе и Киеве продолжают обсуждать ввод западных войск на Украину, причем делают это так, как будто вопрос уже практически решен, хотя все понимают, что никто в Европе и Британии не решится отправлять контингенты без американских гарантий (в которых Вашингтон уже не раз отказывал).

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Комментарии
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Николай Артамонов
А генеральный секретарь ООН гутерриш (португальский чмошник)  считает ,что зеля на окраине -легитимный президент!!!До какой поры Россия будет терпеть таких нам не лояльных и тупых западных политиков для руководства ООН!?!?За кого он будет голосовать и чьё мнение поддерживать,если сидит в Вашингтоне и зарплату получает от США?!Россия одна  из стран была инициатором создания ООН и терпит таких выдвиженцев.Чего тогда говорить о евроначальниках?!Тупых Пидоров на пидоре!!!
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12 час.
Семен Демин
Украину можно спасти только одним способом - сделать ее частью России, юго-западном округом без прав автономии. Других вариантов нет.
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11 час.
Андрей
Я не знаю как и что будет с Украиной.. В составе России я ее не вижу.. Там люди настроены агрессивно против русских и России в целом и их ненависть не исчезнет даже через сто лет! Зачем нам такие сограждане!  Мне представляется единственным реальным это раздел Украины! Причерноморье, восточный берег Днепра, где исконно люди говорили по русски отойдет России. Северная часть Белоруссии.. А там Польша на западе, Венгрия... Только так можно остановить это безумие в центре Европы! А сотни тысяч вооруженных бандеровцев...
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8 час.
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