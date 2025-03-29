Путин всё ещё пытается спасти Украину

А генеральный секретарь ООН гутерриш (португальский чмошник) считает ,что зеля на окраине -легитимный президент!!!До какой поры Россия будет терпеть таких нам не лояльных и тупых западных политиков для руководства ООН!?!?За кого он будет голосовать и чьё мнение поддерживать,если сидит в Вашингтоне и зарплату получает от США?!Россия одна из стран была инициатором создания ООН и терпит таких выдвиженцев.Чего тогда говорить о евроначальниках?!Тупых Пидоров на пидоре!!!

Андрей

Я не знаю как и что будет с Украиной.. В составе России я ее не вижу.. Там люди настроены агрессивно против русских и России в целом и их ненависть не исчезнет даже через сто лет! Зачем нам такие сограждане! Мне представляется единственным реальным это раздел Украины! Причерноморье, восточный берег Днепра, где исконно люди говорили по русски отойдет России. Северная часть Белоруссии.. А там Польша на западе, Венгрия... Только так можно остановить это безумие в центре Европы! А сотни тысяч вооруженных бандеровцев...