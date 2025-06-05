«Северяне» рассказали, как перемалывают штурмгруппы ВСУ и продвигаются на юг Сумщины

Морпехи группировки войск «Север» стремительно продвигаются на юг и юго-восток Сумской области, пресекая попытки ВСУ их остановить в лесных массивах, сообщил неофициальный Telegram-канал военнослужащих «Северный ветер».
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